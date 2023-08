La Carta Spesa INPS 2023 rappresenta un beneficio economico istituito dai Ministeri dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, nonché dell’Economia e delle Finanze. Questa iniziativa mira a fornire un sostegno finanziario ai cittadini italiani appartenenti a nuclei familiari composti da almeno tre persone. L’importo del contributo è di 382,50 euro e le carte sono diventate operative a partire dal mese di luglio 2023.

Tuttavia, per poter usufruire del beneficio, è essenziale attivare la carta effettuando un primo acquisto entro il 15 settembre 2023. La mancata attivazione entro questa data comporta la perdita del diritto al contributo e la decadenza dalla stessa carta.

I requisiti per essere considerati beneficiari di questa misura sono i seguenti:

Iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale).

Possesso di una certificazione ISEE ordinario valida, con un indicatore ISEE non superiore a 15.000 euro.

I destinatari di questo contributo non devono presentare domande esplicite; l’assegnazione viene effettuata in base ai requisiti sopra elencati e ai dati presenti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). Questi dati devono essere attestati alla data di pubblicazione del decreto, ovvero il 12 maggio 2023.

Va sottolineato che il contributo è specificamente finalizzato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità. La sua intenzione è di offrire un supporto concreto alle famiglie che si trovano in situazioni di difficoltà economica, contribuendo così a garantire almeno un certo grado di sicurezza alimentare per i nuclei familiari interessati.