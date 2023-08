Nell’ambito delle iniziative per la promozione della sovranità alimentare e del sostegno alle famiglie in situazioni economiche svantaggiate, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) ha annunciato la disponibilità di ulteriori assegnazioni per la “Dedicata a te”, la Carta Acquisti 2023. Dopo la pubblicazione delle graduatorie finali dei beneficiari a luglio, si sono rese disponibili altre 5.520 carte destinate agli acquisti alimentari. Questa opportunità è rivolta a 638 Comuni che possono ancora assegnare le carte residue seguendo i criteri stabiliti.

Criteri di Assegnazione e Procedure

La procedura di assegnazione si basa sull’ordine delle graduatorie dei beneficiari, secondo i criteri definiti nell’allegato tecnico alla convenzione tra il MASAF, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in collaborazione con Poste Italiane S.p.A.

I Comuni interessati dalla redistribuzione delle carte hanno avuto accesso a un’applicazione web dedicata, contenente un elenco pre-caricato di possibili beneficiari. Questo elenco è stato creato considerando la graduatoria dei soggetti selezionabili dai Comuni. I Comuni hanno quindi la responsabilità di confermare i nuovi beneficiari e di assegnare le carte disponibili in base all’ordine di questa graduatoria.

Nel caso in cui un possibile beneficiario non soddisfi i requisiti (come la residenza o l’incompatibilità con prestazioni erogate localmente), i Comuni hanno la facoltà di deselezionare i codici fiscali dei soggetti non idonei e di riassegnare le carte ad altri individui scelti tra gli elenchi dei soggetti selezionabili.

Scadenze e Procedure di Convalida

La lista dei beneficiari, così compilata dai Comuni, deve essere consolidata entro il 31 agosto 2023. In mancanza di convalida da parte dei Comuni, l’INPS procederà automaticamente al consolidamento generale il 31 agosto 2023.

Una volta scaduti i termini, gli elenchi saranno definitivamente consolidati e i Comuni non avranno più la possibilità di apportare modifiche. L’INPS, dopo aver ricevuto il codice identificativo della carta da parte di Poste Italiane S.p.A., renderà nuovamente disponibili agli interessati le liste dei beneficiari entro il 7 settembre 2023. I Comuni sono tenuti a comunicare tempestivamente ai nuovi beneficiari l’avvenuta assegnazione, per consentire il ritiro delle carte presso gli uffici postali.