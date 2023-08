Un insolito spettacolo ha colpito i bagnanti sul litorale di Sapri, precisamente lungo il Lungomare Italia. Un esemplare di squalo vacca è stato trovato arenato sulla spiaggia, portato dalle correnti marine fino a una delle zone più affollate della cittadina. L’evento ha suscitato un mix di stupore e paura tra le persone presenti sulla spiaggia. Le correnti marine hanno trasportato l’animale fino al litorale di Sapri, dove si è ritrovato arenato sulla sabbia. La presenza di uno squalo in una zona frequentata da bagnanti ha inevitabilmente creato una certa agitazione tra le persone presenti. La notizia ha raggiunto le orecchie del Sindaco di Sapri, Antonio Gentile, che si è affrettato sul posto insieme agli uomini della Polizia Municipale, guidata dal comandante Antonio Pompeo Abbadessa.

Le autorità locali hanno immediatamente avviato le procedure necessarie per rimuovere l’animale, che era purtroppo già deceduto. È stato richiesto l’intervento di un veterinario dell’Asl (Azienda Sanitaria Locale) per procedere alla rimozione dell’esemplare di squalo vacca. A tale scopo, è stata coinvolta una ditta specializzata in questo tipo di operazioni.

L’obiettivo principale era la rimozione sicura dell’animale, seguita da un’analisi dettagliata. L’esemplare di squalo vacca è stato spostato in un’area appositamente designata, utilizzando il supporto di una ditta incaricata dal Comune. Questo passo è stato preso per garantire che l’animale non rappresentasse più una potenziale minaccia o fonte di preoccupazione per i bagnanti e i residenti.

Lo squalo vacca, noto anche come squalo capopiatto o sei branchie, appartiene al genere Hexanchus ed è uno dei rappresentanti più grandi della famiglia Hexanchidae. Questo tipo di squalo può raggiungere dimensioni notevoli, fino a 5,4 metri. Nonostante la sua presenza possa suscitare timori tra le persone, è importante ricordare che gli squali raramente rappresentano una minaccia per gli esseri umani e che la loro comparsa in luoghi insoliti come questo è spesso legata a fattori ambientali come le correnti marine.