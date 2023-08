A Soccavo, un 51enne è stato denunciato dai carabinieri per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo aver causato una scena di violenza durante un posto di controllo. L’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, si è avvicinato ai militari che stavano effettuando un controllo e ha iniziato a inveire e minacciarli. Il personale delle forze dell’ordine ha cercato di immobilizzarlo, ma la situazione si è complicata quando l’uomo ha morso uno dei militari durante una breve colluttazione. Il 51enne è successivamente sedato e trasferito all’ospedale San Paolo per ricevere cure mediche. I carabinieri sono rimasti feriti nel corso dell’arresto e hanno riportato diverse contusioni e ferite.

La scena di violenza è avvenuta a Soccavo, quando una gazzella della compagnia Napoli Bagnoli era impegnata in un posto di controllo. Il 51enne, già noto alle forze dell’ordine, si è avvicinato ai carabinieri e ha iniziato a comportarsi in modo aggressivo e minaccioso. La situazione ha richiesto un intervento immediato da parte dei militari per bloccare l’uomo, che si trovava in uno stato di alterazione psicofisica, probabilmente a causa di alcol o droghe.

I carabinieri hanno cercato di immobilizzare il 51enne durante una colluttazione che si è rivelata non facile. Durante lo scontro, l’uomo ha morso uno dei militari nella parte retrostante della coscia destra, causando ulteriori ferite. Alla fine, i carabinieri sono riusciti a controllare la situazione e a immobilizzare l’uomo, che è stato poi trasferito all’ospedale San Paolo per ricevere cure mediche e viene sedato per il suo stato alterato.

Il 51enne è denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale a seguito dell’incidente. La sua condotta aggressiva e minacciosa verso i carabinieri ha comportato l’intervento delle forze dell’ordine e ha causato ferite a uno dei militari. Ora l’uomo dovrà rispondere delle sue azioni davanti alla giustizia.