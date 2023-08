In costiera sorrentina e nell’area marina di Capri, i militari della compagnia di Sorrento hanno condotto una serie di controlli approfonditi sulle imbarcazioni. L’obiettivo primario di questa iniziativa è garantire ai bagnanti una costa sicura e promuovere tra i diportisti un maggiore senso di responsabilità nei confronti della navigazione marittima. Questa operazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione preziosa con la Capitaneria di Porto di Napoli.

Una Mission Cruciale per la Sicurezza in Mare

La stagione estiva è un momento in cui le acque costiere diventano un punto di incontro per residenti e turisti, attratti dalla bellezza del mare e delle sue località. Tuttavia, con l’aumento dell’attività marittima, la sicurezza in mare diventa di fondamentale importanza. I militari della compagnia di Sorrento, consapevoli di questa responsabilità, hanno intrapreso un’azione proattiva per garantire che ogni uscita in mare sia il più sicura possibile.

Collaborazione con la Capitaneria di Porto: Un Passo Importante

Per raggiungere questo obiettivo, i militari hanno stretto una preziosa collaborazione con la Capitaneria di Porto di Napoli. Questa sinergia ha permesso di combinare le competenze e le risorse di entrambe le organizzazioni, creando un fronte comune per la sicurezza marittima. L’operazione di controllo delle imbarcazioni è stata un esempio di come il coordinamento tra diverse istituzioni possa portare a risultati tangibili e positivi per la comunità.

Alcol Test: Una Misura Cruciale per la Sicurezza

Durante i controlli, particolare attenzione è dedicata alla verifica della guida delle imbarcazioni in stato di ebrezza. L’alcol può compromettere gravemente la capacità di un conducente di operare un’unità marittima in modo sicuro ed efficiente. È quindi fondamentale assicurarsi che chiunque prenda il timone di un’imbarcazione sia in piena possesso delle proprie facoltà.

Risultati Positivi: Nessun Conducente Sotto l’Influenza dell’Alcol

I risultati di questa operazione sono stati estremamente positivi e incoraggianti. Su un totale di 70 imbarcazioni ispezionate, nessuno dei conducenti è risultato positivo all’alcol test. Questo dimostra un alto livello di responsabilità da parte dei diportisti locali e dei turisti che hanno scelto di godersi il mare in modo sicuro e consapevole.