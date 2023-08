Il Pronto Soccorso dell’Ospedale Cardarelli sta affrontando un’ondata di accessi senza precedenti, con una media di oltre 200 accessi al giorno. Questo afflusso di pazienti, molti dei quali classificati in codice verde, sta creando gravi difficoltà per gli operatori sanitari, che si trovano a operare in condizioni estremamente sfavorevoli. La situazione sta mettendo a dura prova le risorse e l’efficienza della struttura ospedaliera. In risposta a questa emergenza, Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra, ha sollecitato una corretta distribuzione dei pazienti tra diverse strutture sanitarie del territorio.

Ha sottolineato che il Cardarelli non è l’unico ospedale attrezzato per affrontare le emergenze, e pertanto è fondamentale che i pazienti siano indirizzati anche verso altre strutture ospedaliere disponibili. Una distribuzione equilibrata dei pazienti contribuirebbe a ridurre la pressione sul Pronto Soccorso del Cardarelli e a garantire una migliore assistenza a tutti i pazienti.

Borrelli ha inoltre evidenziato una preoccupante tendenza: l’abbandono degli anziani nelle strutture ospedaliere da parte di familiari che intendono partire per le vacanze. Questo fenomeno ha conseguenze gravi, poiché le persone anziane vengono lasciate nelle strutture sanitarie senza le cure adeguate e senza il sostegno necessario. Ha espresso la necessità di monitorare attentamente questa situazione, raccogliendo dati sul numero di anziani lasciati in codice verde negli ospedali durante l’estate e le festività natalizie. Borrelli ha anche chiesto di procedere con denunce formali per affrontare questa pratica vergognosa.