Un episodio inaspettato ha causato temporanei rallentamenti del traffico sull’Autostrada del Mediterraneo, nella direzione nord, a Battipaglia, provincia di Salerno. Secondo quanto comunicato da Anas, l’autorità stradale, il traffico è rallentato a causa di un mezzo agricolo che ha disperso il suo carico sulla carreggiata. L’incidente ha richiesto l’attivazione di misure per garantire il recupero del carico disperso e la pulizia del tratto stradale. Attualmente, è in vigore un sistema di senso unico alternato all’interno della rampa di svincolo di Battipaglia, al fine di agevolare le operazioni di recupero e pulizia.

Anas sta lavorando attivamente per risolvere la situazione nel minor tempo possibile, mobilitando le proprie squadre per garantire che il tratto interessato torni alla normalità quanto prima. Inoltre, le forze dell’ordine sono sul posto per gestire la circolazione stradale e assicurarsi che tutto si svolga in modo sicuro e ordinato.

Questo incidente e le conseguenti misure adottate evidenziano quanto sia importante la prontezza e la cooperazione tra le autorità stradali e le forze dell’ordine per affrontare situazioni impreviste sulle autostrade. Il benessere e la sicurezza dei conducenti e dei passeggeri sono prioritari in tali circostanze, e le operazioni di recupero e pulizia rappresentano un passo fondamentale per ripristinare la regolare circolazione stradale.