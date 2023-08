Una terribile tragedia si è verificata lungo la Statale 7, nella provincia di Avellino, tra i comuni di Montemiletto e Avellino. Un ciclista è stato investito da un camion ed è purtroppo deceduto a seguito dell’incidente. Entrambi i veicoli procedevano in direzione del capoluogo irpino quando si è verificato l’incidente, che ha causato la perdita di una vita umana. La vittima di questo tragico incidente è un uomo di 70 anni, residente a Montefalcione. Al momento, le cause esatte dell’incidente sono ancora da chiarire e saranno oggetto di approfondite indagini da parte delle autorità competenti. L’incidente si è verificato all’interno della Galleria “San Giovanni”, un luogo che ora si è trasformato in una scena di dolore e commozione.

Immediatamente dopo l’incidente, sono stati allertati i carabinieri e il personale dell’Anas, che si sono recati sul luogo dell’incidente per avviare le indagini e prendere le misure necessarie. La galleria è stata chiusa al traffico, e le autorità stanno lavorando per consentire l’arrivo del medico legale, che dovrà confermare le circostanze della morte della vittima.