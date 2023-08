Dureranno fino a venerdì il caldo intenso e l’afa. Oggi le città con il bollino rosso sono 17, domani saranno 19 e da sabato, grazie ad un ciclone in arrivo dal nord Europa, le temperature inizieranno lentamente a scendere e la massima allerta per le ondate di calore riguarderà 16 centri urbani dei 27 monitorati dal Bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. E’ massimo rischio caldo per tutta la popolazione, da oggi fino a sabato, per Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Trieste, Venezia, Verona. A queste città, oggi e domani si aggiungono Milano, Napoli, Genova, Torino e Viterbo, che il 26 agosto passeranno al bollino giallo (stato di pre-allerta).

Bollino arancione oggi, vale a dire rischio caldo per la popolazione fragile, per 4 città: Ancona, Bari, Campobasso e Messina. Domani saranno 3 (Ancona, Messina e Palermo) e dopodomani solo una (Palermo). In stato di pre-allerta fino a sabato Catania, Pescara e Reggio Calabria. A queste oggi si aggiungono Cagliari, Civitavecchia (in giallo anche domani) e Palermo. Infine venerdìl’unica città con il bollino verde (nessun pericolo) sarà Cagliari, mentre sabato a questa si aggiungerà anche Civitavecchia.