Una tragedia ha colpito questa pomeriggio la comunità di Santa Croce sull’Arno, nel territorio di Pisa. Un incidente mortale sul lavoro ha portato alla perdita di un operaio mentre stava svolgendo lavori di manutenzione su una cisterna all’interno del depuratore Aquarno. L’incidente ha lasciato un altro collega ferito, il quale è stato trasportato in elicottero all’ospedale fiorentino di Careggi.

Nel corso di queste operazioni di manutenzione, i due operai, entrambi di età compresa tra i 40 e i 45 anni, sono stati coinvolti in un incidente fatale. Dopo un volo da alcuni metri, i due uomini sono finiti all’interno di una vasca. Purtroppo, uno dei lavoratori è rimasto incastrato nella vasca, esponendosi agli acidi presenti nell’ambiente. Nonostante gli sforzi di soccorso, è stato estratto esanime e il personale medico non ha potuto fare altro che constatarne la morte.

Il collega sopravvissuto ha riportato ferite multiple a seguito della caduta, ma sembra che non sia in pericolo di vita. È stato trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale di Careggi a Firenze, dove riceverà le cure necessarie per le sue ferite.

La scena dell’incidente è stata immediatamente presa in carico dalle autorità competenti. Il personale del servizio di emergenza 118, i carabinieri e i tecnici dell’Asl specializzati in medicina del lavoro sono intervenuti sul posto per stabilire le cause esatte dell’incidente e per avviare le indagini necessarie. Il corpo dell’operaio deceduto è trasportato all’istituto di medicina legale per le procedure di autopsia, che potrebbero fornire ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente.