Le condizioni di una tredicenne, coinvolta in un incidente mentre si trovava a bordo di un monopattino elettrico a Torre dell’Orso, sono peggiorate e ora vengono definite gravissime. L’incidente è avvenuto la sera precedente in località Torre Saracena, nelle vicinanze di Torre dell’Orso. La giovane stava utilizzando il monopattino insieme a un’amica, anch’essa minorenne, che fortunatamente non ha riportato ferite.

L’impatto è stato violento, con la testa della tredicenne che ha urtato l’asfalto, causando un’emorragia e facendole perdere conoscenza. Attualmente, la giovane è stata ricoverata in rianimazione presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce. La situazione è estremamente critica a causa dell’intensità dell’urto subito.

La zona in cui si è verificato l’incidente ospita un servizio di noleggio di monopattini elettrici, ma è vietato ai minori di 14 anni utilizzarli. Non è coinvolto nessun altro mezzo nell’incidente, che sembra essere stato causato dalla caduta della giovane dal monopattino.

Le autorità stanno indagando sulla dinamica esatta dell’accaduto. La tredicenne, originaria di Bari, potrebbe essere stata in vacanza a Torre dell’Orso, una località marina nel comune di Melendugno. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire gli eventi che hanno portato all’incidente, valutando se ci siano stati fattori come la velocità, la superficie stradale o altri elementi che potrebbero aver contribuito all’accaduto.