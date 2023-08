Un drammatico episodio di soccorso è stato compiuto dai Vigili del Fuoco di Caserta, che hanno portato in salvo una donna anziana di 90 anni che era rimasta isolata e in difficoltà per diversi giorni. La tempestiva risposta delle autorità ha dimostrato quanto sia importante avere servizi di soccorso pronti ad agire in situazioni di emergenza.

La donna anziana era stata oggetto di preoccupazione da parte dei suoi familiari e vicini di casa, poiché non rispondeva da giorni alle chiamate. È emerso che la signora era caduta a terra nell’appartamento al secondo piano di un palazzo in piazza Pitesti, nel centro di Caserta, e non era stata in grado di rialzarsi da sola.

I Vigili del Fuoco di Caserta, provenienti dalla sede centrale del Comando provinciale, sono intervenuti con un’autoscala per raggiungere il balcone dell’appartamento della donna. Dopo aver raggiunto la sua abitazione, hanno forzato una finestra per entrare. All’interno dell’appartamento hanno trovato la donna anziana riversa a terra, che ha raccontato di essere in quella posizione da diversi giorni.