Una tragica situazione si è verificata questa mattina nel vivaio lungo la strada provinciale 275, coinvolgendo un uomo di 49 anni impiegato in una ditta esterna. Mentre stava lavorando alla copertura di una delle serre, l’uomo è caduto da un’altezza di circa 4 metri, generando un intervento immediato dei carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna e della stazione di Brusciano. L’incidente ha portato a gravi conseguenze per l’operaio, prontamente trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Nola e successivamente al San Giovanni Bosco di Napoli. Le prime indicazioni suggeriscono che l’uomo abbia subito una frattura vertebrale, richiedendo un intervento medico urgente.

Le autorità locali e le forze dell’ordine sono ora coinvolte in un’indagine per comprendere appieno la dinamica dell’incidente. Tra le principali questioni da chiarire ci sono la situazione contrattuale dell’operaio e se avesse ricevuto le dotazioni di sicurezza necessarie per svolgere il suo lavoro in conformità alle normative vigenti.

L’incidente pone in evidenza l’importanza delle misure di sicurezza sul lavoro e della loro rigorosa applicazione. Gli inquirenti stanno cercando di stabilire se l’operaio avesse adottato le precauzioni necessarie per garantire la propria sicurezza durante l’esecuzione delle mansioni assegnate. Questo tipo di incidenti tragici possono spesso essere prevenuti attraverso una corretta formazione, il rispetto delle normative di sicurezza e l’uso adeguato delle attrezzature di protezione individuale.