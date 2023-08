Un’alba carica di fiamme e apprensione ha colpito il popoloso quartiere Valle di Avellino. Poco dopo le 5:30 del mattino, un’auto è andata a fuoco, creando un’atmosfera di pericolo e paura tra i residenti. L’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino è stato tempestivo e decisivo. Una squadra dei vigili del fuoco si è recata in via Ponte Primo, dove l’auto era stata colta dalle fiamme. Gli operatori sono riusciti a spegnere l’incendio, evitando che le fiamme si propagassero alle abitazioni circostanti. Nonostante ciò, sono stati riportati danni alla facciata e agli infissi dell’edificio situato nei pressi del quale l’auto era parcheggiata.

I carabinieri del nucleo radiomobile sono giunti sul posto per effettuare i rilievi necessari. Al momento, non si esclude la possibilità di un incendio doloso, dato che potrebbe essere stata intenzionalmente appiccata. Le indagini sono in corso per determinare l’origine esatta dell’incendio e accertare eventuali responsabilità.