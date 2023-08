Centinaia di spille di lega di ferro utilizzate per fissare festoni di plastica nei fusti e nelle branche degli alberi storici a Boscoreale hanno suscitato lamentele e denunce da parte di un cittadino di origine locale, attento ai problemi del territorio. Il cittadino, emigrato in Romagna ma sempre legato al suo paese d’origine, ha inviato una pec al sindaco del Comune di Boscoreale, all’assessorato comunale all’Ambiente e ai consiglieri comunali, denunciando la situazione preoccupante in cui versano gli alberi.

Durante una recente ispezione a piazza Vargas, un luogo storico e centrale del paese, il cittadino ha notato che gli alberi, in particolare i platani, mostravano segni di sofferenza a causa delle spille di ferro utilizzate per fissare i festoni di plastica in occasione dei festeggiamenti per la vittoria dello scudetto del Napoli. L’emergenza è evidenziata con fotografie che documentano la condizione di salute compromesso degli alberi.

Il denunciante, appassionato tifoso del Napoli, ha fatto emergere la situazione di degrado degli alberi senza che la sua passione sportiva gli facesse velo nella denuncia. Riconoscendo l’intenzione del Comune di provvedere al decoro urbano, il cittadino ha sottolineato lo spirito dello Statuto comunale, che mira alla sostenibilità ambientale e alla tutela del territorio.

Il cittadino ha gentilmente chiesto al sindaco di intervenire per tutelare gli alberi storici, affinché i tronchi dei platani possano ritornare a respirare. La pec inviata alle autorità comunali rappresenta un appello per porre fine all’uso di spille di ferro che stanno danneggiando la salute degli alberi, simboli storici e naturali di Boscoreale.