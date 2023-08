Il Bonus Cicogna 2023 è un incentivo finanziario ideato per fornire supporto a tutti i bambini nati o adottati nel corso del 2022. Questa iniziativa è progettata per offrire un aiuto concreto alle famiglie che si sono arricchite di un nuovo membro attraverso la nascita o l’adozione.

Riservato in modo esclusivo a coloro che lavorano in Poste Italiane, compresi i dipendenti registrati della Gestione Postelegrafonici e gli ex dipendenti Ipost in pensione, il Bonus Cicogna 2023 ha preso il via il 1° agosto.

Importi e Chi Può Richiederlo

Ogni anno, l’INPS mette a disposizione un bando attraverso il quale viene offerto un supporto economico alle famiglie che accolgono nella loro vita un nuovo figlio, sia esso nato o adottato. In quest’ottica, il bando offre una somma di 500 euro a coloro che soddisfano i requisiti previsti.

Per richiedere il Bonus Cicogna 2023, è sufficiente presentare la domanda online nel periodo compreso tra il 1° agosto e la scadenza finale del 31 ottobre 2023. Tuttavia, è fondamentale rispettare tali termini per poter usufruire di questa opportunità economica.

Oltre ai dipendenti e ai pensionati delle categorie sopra menzionate, vi sono anche altre situazioni in cui è possibile fare richiesta per partecipare a questa iniziativa. Ad esempio:

Nel caso di decesso del titolare della prestazione, il coniuge ha la possibilità di presentare domanda come genitore superstite.

Se il titolare perde la responsabilità genitoriale, il coniuge può presentare domanda come genitore richiedente.

Nel caso di decesso o di perdita della responsabilità genitoriale del beneficiario dell’assegno, può presentare domanda il genitore non coniugato con lui.