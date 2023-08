In un’epoca in cui i costi estivi stanno aumentando e le opzioni per tenere occupati i bambini durante le vacanze sono limitate, nonni e nonne stanno emergendo come veri e propri salvatori per molte famiglie. Con la mancanza di opzioni economiche per i centri estivi e le baby sitter, sempre più genitori si affidano ai nonni per risparmiare fino a 2mila euro durante l’estate. Questo articolo esplorerà come questa tendenza sta prendendo piede e come il ruolo prezioso dei nonni sta diventando una forma di supporto fondamentale per molte famiglie italiane.

Con l’assenza di opzioni convenienti per i centri estivi e le baby sitter, sempre più famiglie stanno scoprendo che i nonni possono essere un’alternativa preziosa ed economica. Secondo le stime di Assindatcolf, Assoutenti e Cittadinanzattiva, i nonni e le nonne stanno risparmiando alle famiglie fino a 2mila euro durante l’estate, evitando i costi elevati dei centri estivi e delle baby sitter.

Con il costo delle bollette che rimane ancora elevato e i prezzi dei cibi di stagione in aumento, molte famiglie lottano per far quadrare i conti durante l’estate. L’entrata in scena dei nonni come aiutanti rappresenta un’ancora di salvezza in un mare di spese. Inoltre, il boom dei prezzi dei viaggi e delle vacanze rende l’opzione di affidarsi ai nonni ancora più attraente per molte famiglie.

Le opzioni gratuite o a basso costo, come gli oratori nelle chiese o i centri estivi organizzati dai Comuni, spesso non coprono l’intera durata delle vacanze estive, lasciando molte famiglie in difficoltà per trovare soluzioni adeguate. Anche i limiti ISEE e i requisiti specifici per accedere ai contributi comunali rendono difficile ottenere assistenza finanziaria per i centri estivi convenzionati.

Le spese per una baby sitter possono raggiungere cifre notevoli, specialmente per famiglie che necessitano di copertura per l’intera estate. Il costo di una baby sitter a tempo pieno può variare da 1600 a 1800 euro al mese, arrivando a circa 5mila euro per tutta l’estate. Anche i centri estivi privati hanno costi significativi, con esborsi settimanali che vanno dai 100 ai 370 euro a settimana.

I nonni, oltre a offrire un supporto economico, apportano un valore emotivo e affettivo inestimabile alle vite dei loro nipoti. Oltre a garantire il benessere materiale, i nonni creano ricordi preziosi e promuovono legami familiari duraturi.