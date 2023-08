Con l’arrivo del mese di settembre e l’inizio del nuovo anno scolastico, molte famiglie si trovano di fronte alle spese legate all’istruzione e all’assistenza dei figli. Tuttavia, esistono dei bonus e delle indennità messi a disposizione dalle istituzioni, che possono alleviare il peso finanziario per i genitori. Tra queste, il bonus scuola e il bonus servizio minori sono due opzioni importanti da considerare.

Il Bonus Scuola o Bonus Libri

Il bonus scuola, noto anche come bonus libri, è un’indennità che mira a coprire i costi dei libri di testo per gli studenti. Questa indennità è stata nuovamente attivata per l’anno scolastico 2023/2024 in tutta Italia. È particolarmente utile per affrontare le spese considerevoli associate all’acquisto dei libri scolastici. La richiesta di questo bonus richiede un requisito ISEE, specifico per ogni regione.

Il Bonus Servizio Minori

Un altro importante supporto per le famiglie è il bonus servizio minori. Questo bonus offre buoni per i figli minorenni che possono essere utilizzati per iscriversi a servizi come centri socio educativi diurni, ludoteche, servizi educativi e per il tempo libero, e centri aperti polivalenti per minori. Tuttavia, è importante notare che al momento questa indennità è disponibile solo per i nuclei familiari i cui figli minori hanno residenza o domicilio in Puglia.

Requisiti per il Bonus Servizio Minori

Per ottenere il bonus servizio minori, vi sono requisiti specifici da soddisfare. I figli devono avere un’età minima e massima specifica, devono rientrare nei limiti di reddito ISEE, e devono dimostrare di aver svolto o di svolgere determinate attività presso centri ricreativi. L’importo massimo mensile dell’indennità è di 630 euro, ma può raggiungere 1.110 euro nel caso di figli con disabilità che accedono ai centri socio educativi diurni.

Scadenze e Modalità di Richiesta

Per richiedere il bonus servizio minori in Puglia, i genitori devono compilare la domanda online direttamente sul sito della Regione Puglia. È importante rispettare la scadenza, che è fissata per il 29 agosto 2023 alle ore 11.00. Inoltre, le unità di offerta dovranno abbinare la domanda al posto messo a catalogo entro il 5 settembre 2023 alle ore 11.00.