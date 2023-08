Il dibattito sulla natalità in Italia ha preso un nuovo slancio con l’apertura dei lavori sulla Legge di Bilancio per il 2024. Il governo si è concentrato su misure volte a sostenere le famiglie, specialmente quelle con almeno tre figli, con l’obiettivo di contrastare il preoccupante calo delle nascite. Questa iniziativa è catalizzata dalle parole del Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, che ha messo in luce i rischi legati a questa tendenza.

In vista della prossima Manovra, il cui primo passo sarà l’approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (DEF) entro il 27 settembre, il governo ha annunciato l’intenzione di introdurre incentivi per le famiglie e strategie di supporto alle imprese.

Un punto centrale delle discussioni è l’implementazione di un bonus per le famiglie basato sul concetto di quoziente familiare. Questo sistema di tassazione si discosta dal tradizionale modello basato sul reddito individuale, focalizzandosi invece sul reddito del nucleo familiare. Gli importi delle tasse da pagare varieranno in base alla composizione specifica della famiglia. L’obiettivo è quello di alleggerire la pressione fiscale sulle famiglie numerose, seguendo il principio che più membri compongono il nucleo familiare, meno tasse verranno applicate.

Parallelamente, il governo sta anche esaminando la possibilità di introdurre incentivi alle imprese per l’assunzione di donne. Questa misura mira a promuovere l’occupazione femminile e a creare un ambiente favorevole per le madri lavoratrici.

Secondo quanto affermato dal Viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, durante il Meeting di Rimini del 22 agosto, la Legge di Bilancio 2024 sarà un banco di prova cruciale. L’obiettivo sarà quello di individuare le risorse necessarie per sostenere le famiglie, con una particolare attenzione a quelle numerose. Il governo è intenzionato a garantire che le famiglie abbiano il sostegno di cui hanno bisogno per affrontare le sfide finanziarie legate all’aumento della numerosità familiare.

Sebbene siano allo studio diverse misure, l’attenzione sembra concentrarsi inizialmente sulle famiglie con almeno tre figli. Questa soglia rappresenta il punto di partenza per il pacchetto di bonus e agevolazioni che verranno discussi e implementati con la Legge di Bilancio 2024.

Tuttavia, resta da affrontare una sfida fondamentale: l’allocazione delle risorse limitate. Come sottolineato dal Ministro dell’Economia, le risorse a disposizione sono limitate e richiederanno una distribuzione attenta. Pertanto, il governo potrebbe concentrarsi su famiglie di dimensioni più moderate, come quelle con tre figli, riflettendo così l’andamento demografico di un Paese con una continua diminuzione delle nascite.