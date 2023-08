In un periodo in cui molte famiglie stanno affrontando difficoltà economiche, una notizia positiva arriva inaspettatamente: uno speciale bonus del valore di 800 euro sarà messo a disposizione per le famiglie che ne hanno più bisogno. Questa iniziativa è parte degli sforzi dello Stato per fornire supporto concreto a coloro che lottano con un reddito inferiore alla media e cercano di far fronte alle sfide finanziarie quotidiane. La situazione economica globale ha portato a un aumento delle difficoltà finanziarie per molte famiglie, con redditi che si trovano al di sotto dei livelli ideali per una vita sostenibile.

In risposta a questa situazione, il governo ha preso misure volte a fornire agevolazioni e contributi alle famiglie con un basso reddito, aiutandole a superare questo periodo di incertezza. La disoccupazione e la precarietà lavorativa sono diventate problematiche sempre più urgenti, e questa iniziativa mira a dare speranza e sollievo a coloro che faticano ad arrivare a fine mese.

Il cuore di questo supporto sta nei bonus e negli assegni erogati dall’INPS alle persone con redditi bassi, tra cui l’Assegno Unico e Universale, che si adatta al reddito effettivo della famiglia richiedente. Inoltre, altre forme di assistenza, come la Carta Risparmio Spesa, si stanno affacciando per offrire un ulteriore sostegno finanziario.

In questa cornice, spicca il nuovo bonus del valore di 800 euro, che è particolarmente indirizzato agli studenti delle scuole primarie e secondarie. I figli dei lavoratori e dei pensionati che fanno parte della Pubblica Amministrazione avranno la possibilità di richiedere questa borsa di studio, che punta a coprire determinate spese e fornire un aiuto tangibile.

La borsa di studio da 800 euro è destinata agli studenti che hanno frequentato gli ultimi due anni della scuola primaria o che sono iscritti alla scuola secondaria di primo e secondo grado. Questa opportunità è aperta a coloro che hanno partecipato a queste classi durante l’anno scolastico precedente.

Il programma, denominato “Corso di Lingue in Italia 2023”, mira a finanziare l’iscrizione a corsi di studio volti all’apprendimento di lingue straniere. Questi corsi avranno una durata minima di 4 mesi, estendendosi da settembre 2023 a giugno 2024, e offriranno certificazioni adeguate ai livelli di competenza raggiunti. Le borse di studio sono assegnate in numero di 600 per la scuola primaria, 2.000 per la scuola secondaria di primo grado e 3.500 per la scuola secondaria di secondo grado. Sebbene il contributo di base sia di 800 euro, l’ammontare può variare in base al reddito del nucleo familiare dello studente.

Le richieste per ottenere questa borsa di studio devono essere presentate entro il primo settembre, e i genitori devono allegare la dichiarazione dei redditi e la documentazione necessaria per dimostrare l’idoneità. Inoltre, sarà necessario disporre di SPID o CIE, strumenti importanti per semplificare e garantire la sicurezza delle transazioni online.