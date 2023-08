Nel panorama delle politiche di sostegno ai lavoratori italiani, il cosiddetto “Decreto Lavoro” ha introdotto un importante beneficio per coloro che hanno figli a carico. Si tratta di un bonus che può raggiungere fino a 3.000 euro, o addirittura 4.000 euro nel caso in cui i figli abbiano un’età fino a 24 anni. Questa iniziativa mira a fornire un sostegno finanziario a famiglie con dipendenti a carico, contribuendo così a mitigare i costi legati all’educazione e alla crescita dei figli.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 23/E datata 1° agosto scorso ha messo in evidenza le modalità attraverso le quali questo beneficio sarà concesso e applicato. Tuttavia, è importante sottolineare che questo beneficio non è destinato a tutti, ma piuttosto è riservato a coloro che soddisfano requisiti specifici. Vediamo chi può beneficiare di questo incentivo e come funziona il processo di richiesta.

Chi può richiedere il Bonus di 3.000 Euro per i Lavoratori con Figli a Carico?

I lavoratori dipendenti che hanno figli a carico godono di una serie di agevolazioni, tra cui l’esenzione dall’IRPEF e dall’imposta sui premi di produzione versati dal datore di lavoro. Questa esenzione può arrivare fino a un massimo di 3.000 euro, e nel caso in cui i figli abbiano un’età fino a 24 anni, il beneficio può salire a 4.000 euro. Inoltre, il bonus si applica anche a rimborsi e benefici legati al pagamento delle bollette domestiche, come energia elettrica, acqua e gas.

È importante notare che entrambi i genitori, qualora siano lavoratori dipendenti, possono richiedere il bonus anche se hanno un solo figlio a carico. Inoltre, la detrazione può essere concessa anche solo al genitore con il reddito più elevato. Affinché i figli vengano considerati a carico, il loro reddito deve essere inferiore a 2.840,51 euro.

Modalità di Richiesta del Bonus e Scadenza

Per richiedere questo beneficio, i dipendenti devono inviare una dichiarazione al proprio datore di lavoro, in cui indicano il codice fiscale dei figli a carico. Non vi è una specifica forma predefinita per questa comunicazione: essa può essere redatta e sottoscritta anche in formato digitale. È fondamentale, però, rispettare i requisiti richiesti nell’anno in corso, come precisato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate.

È importante menzionare che esistono altre agevolazioni rivolte ai lavoratori dipendenti, come i sussidi e i rimborsi per il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas. Inoltre, il “Decreto sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti” n. 5 del 2023 ha reintrodotti buoni per il rifornimento di carburanti, che possono rappresentare un ulteriore beneficio per i dipendenti italiani.