Un nuovo intervento del governo italiano è stato annunciato per affrontare l’impatto dell’inflazione sui lavoratori dipendenti. Il bonus in busta paga, previsto per essere erogato ad agosto 2023, rappresenta un’anticipazione sugli aumenti futuri previsti nei contratti collettivi nazionali per il periodo 2022-2024. Questa misura mira a fornire un sostegno finanziario alle famiglie italiane durante un periodo di crescente pressione sui prezzi.

L’importo del bonus sarà calcolato in base allo stipendio di ciascun dipendente e rappresenterà un aumento dell’1,5% dell’intera retribuzione. La particolarità di questo bonus è che, sebbene verrà applicato a partire da agosto 2023, avrà validità per l’intero anno a partire dal 1° gennaio 2023. Ciò significa che il bonus di agosto includerà anche gli arretrati relativi ai mesi precedenti.

Chi ha diritto a questo bonus? La misura coprirà tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione, tra cui diverse categorie di lavoratori come quelli delle aziende statali, delle istituzioni scolastiche e universitarie, del Servizio Sanitario Nazionale e altri ancora.

Tra i beneficiari rientrano:

Lavoratori della Pubblica Amministrazione

Impiegati delle aziende ed amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, inclusi Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, consorzi e associazioni

Dipendenti degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale

Impiegati delle istituzioni scolastiche e universitarie

Dipendenti degli istituti autonomi case popolari (IACP)

Lavoratori delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e relative associazioni

Dipendenti degli Enti pubblici non economici a livello nazionale, regionale e locale, incluse amministrazioni e loro aziende

Impiegati dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)

Magistrati, avvocati e procuratori dello Stato

Personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Professori universitari

Personale delle carriere diplomatiche, prefettizie e direttive penitenziarie

L’importo del bonus varierà in base allo stipendio e le tabelle fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze indicano che gli aumenti potranno andare da circa 23,17 euro al mese fino a circa 70 euro al mese per gli stipendi più alti. Tuttavia, alcuni dipendenti potrebbero ricevere anche somme più elevate, specialmente considerando gli arretrati accumulati.