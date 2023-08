A partire da domani, venerdì 1 settembre, un nuovo strumento di sostegno entrerà in vigore per chi fa largo uso dei mezzi di trasporto pubblici: il bonus trasporti. Questa iniziativa mira a agevolare l’acquisto di abbonamenti mensili o annuali per i servizi di trasporto pubblico, offrendo un contributo di sessanta euro a coloro che soddisfano determinati requisiti di reddito. Vediamo più nel dettaglio cosa comporta questa opportunità.

Chi può beneficiare del bonus?

Il bonus trasporti è rivolto a coloro che hanno un reddito annuale inferiore a 20.000 euro nel 2022. Questa misura si propone di agevolare soprattutto le persone con redditi più bassi, permettendo loro di risparmiare sui costi dei trasporti pubblici.

Come funziona il bonus?

Il bonus, del valore di sessanta euro, può essere utilizzato per acquistare abbonamenti mensili o annuali per i servizi di trasporto pubblico. È importante notare che il bonus deve essere speso entro lo stesso mese in cui è stato emesso. Tuttavia, l’abbonamento acquistato con il bonus può essere utilizzato anche in un periodo successivo. Questo fornisce flessibilità agli utenti nell’utilizzo dell’abbonamento.

Come richiedere il bonus?

Il processo di richiesta è online e sarà aperto a partire dalle ore 8 del mattino di domani, noto come “click day”. Gli interessati possono accedere alla piattaforma dedicata all’indirizzo bonustrasporti.lavoro.gov.it. La richiesta può essere effettuata utilizzando lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o la carta d’identità elettronica.

Cosa succede se il bonus non è stato utilizzato entro agosto 2023?

Per coloro che hanno richiesto il bonus a agosto 2023 ma non l’hanno utilizzato, buone notizie: i fondi non spesi potranno essere utilizzati per una nuova richiesta. Questo significa che gli importi residui possono essere utilizzati per futuri abbonamenti.

Modalità d’uso del bonus

Una volta ottenuto il bonus, i beneficiari possono utilizzarlo per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico urbano, provinciale e integrato. È possibile utilizzare il bonus sia online, sul sito di AMT, sia recandosi direttamente alle biglietterie fisiche. In quest’ultimo caso, è necessario consegnare una copia cartacea della richiesta.