Caro bollette del gas, finalmente una buona notizia per i consumatori: il prezzo del gas registra una riduzione del 2,1% a luglio 2023 rispetto al mese di giugno scorso. L’annuncio è fatto dall’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera) nei primi giorni di agosto, fornendo una boccata d’ossigeno alle famiglie italiane. Grazie a questa diminuzione, i clienti del mercato tutelato avranno un risparmio fino a 31,41 euro per ogni megawattora consumato. La riduzione riguarda la componente del prezzo del gas (CMEMm), rilevata sul mercato di Amsterdam, e si tradurrà in una diminuzione della spesa media delle famiglie sul mercato tutelato nell’anno scorrevole.

Da agosto 2022 a luglio 2023, la spesa media di una famiglia è stata pari a 1.484 euro al lordo delle imposte, segnando un calo del 10,7% rispetto all’anno precedente, da agosto 2021 a luglio 2022. Questo dato conferma che le famiglie potranno affrontare con un po’ più di serenità le bollette del gas durante l’anno.

Il presidente dell’Arera, Stefano Bessegnini, ha sottolineato l’importanza del settore energetico e ha ribadito l’impegno dell’Autorità nel fornire supporto e misure adeguate durante questo periodo di crisi. L’emergenza energetica ha spinto l’Europa ad adottare interventi normativi urgenti per fronteggiare l’aumento dei prezzi del gas e dell’energia elettrica.

Fortunatamente, l’Italia ha preso iniziative per sostenere le famiglie a basso reddito contro il caro bollette. Nel decreto bollette approvato dal governo di Giorgia Meloni a fine giugno, sono state prorogate le misure e i bonus per tutto il terzo trimestre del 2023, aiutando così i cittadini a fronteggiare i costi energetici.

Inoltre, la riduzione dell’aliquota dell’Iva al 5% per il gas e l’azzeramento degli oneri generali di sistema nelle bollette estive daranno ulteriore sollievo ai consumatori. Il bonus sociale, in particolare, sarà destinato alle famiglie con un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) del 2023 entro i 15.000 euro, con soglie più elevate per le famiglie numerose.