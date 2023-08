A Boscoreale si è verificato un incidente in cui un bambino di sette anni è rimasto investito da un centauro, creando una situazione di pericolo imminente. L’incidente è accaduto nella tarda serata lungo via Parrelle. Il bambino stava pedalando in bicicletta sotto la supervisione dei suoi genitori e zii che erano affacciati al balcone. Purtroppo, il centauro, forse a causa dell’eccesso di velocità, non è riuscito ad evitare il bambino. L’impatto è violento e il centauro ha perso il controllo della sua motocicletta, finendo contro un’auto parcheggiata lungo la strada.

I soccorsi sono immediati, con gli operatori del 118 che sono intervenuti rapidamente. Il bambino è trasportato inizialmente all’ospedale di Castellammare e poi al Santobono di Napoli. Fortunatamente, non ha riportato ferite gravi, ma è comunque tenuto sotto osservazione per le prossime 48 ore per garantire la sua completa guarigione. Anche il centauro coinvolto nell’incidente è trasportato all’ospedale di Castellammare. Le sue ferite sono lievi, consistendo principalmente in escoriazioni, e non è in pericolo di vita.

Dopo l’incidente, le autorità hanno avviato i primi rilievi e sono ascoltati sia i familiari del bambino che alcuni residenti della zona. La moto del centauro è sequestrata come parte delle indagini in corso per determinare le circostanze esatte dell’incidente.