Un commovente e rapido intervento della Polizia Locale di Napoli ha contribuito a salvare la vita di un bambino di appena due anni che si trovava in grave difficoltà. La storia ha avuto inizio quando alcuni agenti del reparto Git motociclisti, in Via Toledo, sono stati allertati da cittadini che hanno segnalato un bambino in preda a un malore. Il piccolo, originario della Sicilia e in vacanza a Napoli con la sua famiglia, era stato soccorso da un medico di passaggio che stava praticando le prime manovre salvavita. Tuttavia, le condizioni del bambino erano ancora preoccupanti.

Senza esitare, gli agenti della polizia locale hanno preso il controllo della situazione. Hanno trasportato il bambino e il medico a bordo della loro auto di servizio, facendo strada tra la folla di persone che si era radunata. L’obiettivo era raggiungere l’ospedale pediatrico Santobono di Napoli il più velocemente possibile, in modo da consegnare il bambino nelle mani dei medici specializzati.

Durante il tragitto verso l’ospedale, il medico ha continuato a praticare le manovre salvavita per mantenere stabile il bambino. L’intervento tempestivo dei poliziotti e il continuo supporto medico hanno reso possibile il trasferimento rapido e sicuro del piccolo all’ospedale.

All’arrivo all’ospedale Santobono, i medici hanno continuato gli sforzi per stabilizzare il bambino. Grazie all’azione immediata dei primi soccorritori e all’attenzione medica pronta e competente, il bambino è stato rianimato e ha iniziato a riprendersi. Gli esperti medici hanno confermato che la prontezza dell’intervento ha giocato un ruolo fondamentale nel salvare la vita del piccolo.

Attualmente, il bambino rimane sotto cure mediche presso l’ospedale, ma la sua condizione è migliorata e si trova in uno stato cosciente.