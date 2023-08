Un tragico caso di maltrattamenti e abbandono di una minorenne di soli sette anni ha scosso la tranquilla città di Battipaglia. Le autorità sono intervenute dopo che un passante ha trovato la bambina seminuda e con evidenti segni di lividi sul corpo. L’indagine in corso ha portato all’indagine di tre familiari, inclusi il padre, la madre e il nonno della piccola. Il Tribunale di Salerno ha emesso un ordine per un incidente probatorio al fine di approfondire la questione.

Il Ritrovamento Scioccante

La giornata apparentemente normale a Battipaglia è stata improvvisamente scossa dal ritrovamento di una bimba di sette anni, seminuda e con segni evidenti di lividi sul suo piccolo corpo. Un passante di buon cuore è stato il primo a soccorrere la bambina, allertando immediatamente le forze dell’ordine. Questo evento ha dato il via a un’indagine che ha gettato luce su una situazione inquietante.

Le Dichiarazioni della Bambina

Grazie alle indagini condotte dalle autorità, sono emerse le agghiaccianti dichiarazioni della piccola vittima. La bambina ha raccontato agli investigatori di essere stata picchiata con una cinta dai propri familiari. Ancora più scioccante è stato il fatto che, dopo essere stata maltrattata, la bambina è stata abbandonata da sola per strada. Questo racconto ha svelato un quadro di abusi e trascuratezza che ha scosso la comunità e le istituzioni locali.

Indagine e Indagati

Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine approfondita per fare luce sulla situazione e portare alla giustizia coloro che hanno perpetrato tali atti crudeli. Come risultato dell’indagine, tre familiari sono stati indagati: il padre, la madre e il nonno della bimba. Tutti e tre sono ora al centro dell’attenzione delle autorità giudiziarie.

Risposta Legale e Ordine per l’Incidente Probatorio

Dopo la scoperta scioccante e le dichiarazioni della minorenne, il GIP (Giudice per le Indagini Preliminari) del Tribunale di Salerno ha emesso un ordine per un incidente probatorio. Questo passo legale è stato preso al fine di raccogliere ulteriori prove e dettagli sulla situazione. L’incidente probatorio fornirà un contesto più chiaro per determinare la verità dietro l’orribile vicenda.