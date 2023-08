I prezzi della benzina e del diesel sono in aumento, suscitando preoccupazione tra i conducenti e l’opinione pubblica. Il Governo Meloni ha dichiarato di essere pronto a intervenire sulle accise nel caso in cui si verifichino ulteriori incrementi dei carburanti. L’annuncio è avvenuto dopo che il governo precedente, guidato da Mario Draghi, aveva revocato lo sconto sulle accise introdotto l’anno scorso in risposta alla situazione in Ucraina e all’incremento dei costi delle materie prime.

Una delle misure adottate per alleviare il peso dei costi dei carburanti per i cittadini è la proroga del bonus benzina. Il Consiglio dei Ministri ha approvato l’estensione del bonus per l’intero anno 2023, sebbene con alcune restrizioni. Tuttavia, questa non è l’unica agevolazione a disposizione dei conducenti, poiché sono stati introdotti ulteriori incentivi per mitigare l’impatto dell’aumento dei prezzi dei carburanti.

Bonus Benzina da 200 Euro: Questo bonus è concesso una volta all’anno, ed è destinato ai lavoratori dipendenti del settore privato. L’obiettivo principale è sostenere le spese di mobilità, soprattutto per coloro che fanno i pendolari. Tuttavia, non è esteso ai lavoratori del settore pubblico o ai lavoratori autonomi, a meno che non abbiano a loro volta dipendenti. Pensionati e persone senza impiego non sono idonei per questo bonus. La decisione di erogare o meno il bonus spetta al datore di lavoro, senza necessità di presentare domande. Il voucher non è tassato per i dipendenti ed è deducibile dal reddito dell’impresa.

Sconti del 30% con Telepass: Oltre alla sua funzione principale, che elimina la necessità di contanti o monete nei caselli autostradali, Telepass offre la possibilità di ottenere sconti fino al 30%. In particolare, per ogni transito autostradale effettuato entro il 15 settembre, i conducenti ricevono un cashback che può essere utilizzato per il servizio di rifornimento carburante o la ricarica elettrica entro il 30 settembre.

Gli abbonati a Telepass Plus possono usufruire di questo servizio gratuitamente per l’intero anno. Per ottenere il cashback, è necessario effettuare i transiti autostradali tramite Telepass entro la data limite. Il 30% del cashback accumulato verrà automaticamente detratto dalle future transazioni di rifornimento carburante o ricarica elettrica, da effettuare entro il 30 settembre.