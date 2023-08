L’allarme riguardante la scomparsa di Benedetta Cristofani, una ragazzina di 12 anni, è diffuso sui social solo oggi, ma sembra che la ragazza sia sparita già dal 4 agosto, intorno alle 19. La giovane, che si trovava in vacanza presso un centro estivo a Tarquinia, si sarebbe allontanata dalla struttura, suscitando preoccupazione tra la sua famiglia e la comunità circostante. Benedetta Cristofani è figlia di Roberto Cristofani, operatore del centro estivo dove la famiglia stava trascorrendo le vacanze. La notizia della sua scomparsa è condivisa sui social media, con l’appello affinché chiunque abbia informazioni sulla sua ubicazione contatti immediatamente il numero 3358445356.

L’appello del padre, disperato per la scomparsa della figlia, ha attirato l’attenzione online e ha scatenato una reazione di solidarietà da parte di molte persone. La fuga di una ragazzina così giovane e senza una traccia chiara delle sue intenzioni è motivo di grande preoccupazione per la sua famiglia e per tutti coloro che sono coinvolti nella sua ricerca.

Le forze dell’ordine e le autorità locali sono impegnate nella ricerca di Benedetta e stanno collaborando con la famiglia per raccogliere quante più informazioni possibili che possano aiutare a individuare la sua posizione attuale. La condivisione dell’appello sui social media è un modo per amplificare l’informazione e raggiungere un pubblico più vasto, nella speranza che qualcuno possa fornire dettagli cruciali per rintracciare la giovane.