Un tragico episodio di accoltellamento ha scosso la tranquillità di Atripalda la scorsa notte, intorno alla mezzanotte, all’esterno del Parco delle Acacie. Il presunto responsabile, un 31enne del posto, è stato arrestato ed è ora accusato di tentato omicidio. La vittima, un uomo di 47 anni residente ad Avellino nel quartiere Borgo Ferrovia, è stata ricoverata all’ospedale Moscati con una prognosi riservata. Nonostante le gravi condizioni, le sue condizioni sono considerate stabili e al momento non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica dell’incidente sembra essere scaturita da un susseguirsi di eventi. La vittima aveva appena lasciato il bar situato all’interno del Parco delle Acacie ed era in compagnia di una ragazza, probabilmente per fare ritorno a casa. Durante il tragitto, si è incrociato con il 31enne lungo la strada esterna al parco. Sembra che sia stato uno sguardo di troppo, unito alla presunta ubriachezza dell’aggressore, a innescare una discussione che è poi sfociata in una violenta colluttazione.

Le testimonianze indicano che la situazione è degenerata rapidamente, trasformandosi in una lite incontrollabile. I toni accesi hanno presto lasciato spazio a urla e colpi di coltello. Il 31enne, sotto l’influenza dell’alcol, avrebbe colpito la vittima ben tre volte con un coltello, provocando ferite all’addome, al torace e alla gamba.

La pronta reazione di una pattuglia della Sezione Radiomobile e della Stazione di Avellino, allertate da avventori del bar, ha consentito l’arresto in flagranza di reato del presunto aggressore e il sequestro dell’arma bianca utilizzata nel delitto. L’indagato è stato trasferito alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino.