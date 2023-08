Un condominio di via Raffaele Viviani a Mugnano, provincia di Napoli, teatro di una scena di violenza quando una disputa legata a un’auto parcheggiata male ha scatenato una mega rissa a colpi di mazza da baseball. Sul posto si sono immediatamente recati i carabinieri, che sono riusciti a bloccare otto persone coinvolte nello scontro, quattro contro quattro. Le persone coinvolte nell’incidente hanno un’età compresa tra i 29 e i 60 anni ed ora affrontano delle denunce per le loro azioni. La situazione è rapidamente sfuggita al controllo, e le mazze da baseball, sequestrate sul posto, testimoniano il livello di violenza che si è sviluppato. Tra i partecipanti, un 56enne è rimasto il più colpito dagli avvenimenti. Ha riportato lesioni alla testa, anche se fortunatamente sembrano non essere gravi, come attestato dai carabinieri in base alle informazioni raccolte.

La causa scatenante sembra essere stata una discussione per un’auto male parcheggiata nel complesso condominiale. Da lì, la situazione è degenerata rapidamente in una violenta rissa, causando paura e preoccupazione tra gli altri residenti. Inoltre, il condominio si sta mobilitando per affrontare il problema del parcheggio in modo più organizzato e trovare una soluzione per evitare situazioni simili in futuro.