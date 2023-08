Una tragedia sconvolgente si è verificata nella regione della Gallura, dove un neonato di appena 3 mesi ha perso la vita a seguito di un grave incidente stradale. Il piccolo viaggiava insieme alla sua famiglia a bordo di un’auto quando l’incidente si è verificato. Nonostante gli sforzi disperati del personale sanitario, il neonato è deceduto durante la notte presso l’ospedale di Olbia, dove era stato trasportato d’urgenza.

L’incidente ha avuto luogo il 17 agosto, poco prima delle 16:00, lungo la strada statale 125, in prossimità dell’incrocio con il passaggio a livello della ferrovia a scartamento ridotto Tempio-Palau. Una famiglia originaria del Senegal stava viaggiando a bordo di un’utilitaria quando l’auto è finita fuori strada e si è ribaltata. Al momento dell’incidente, erano presenti i genitori e i due figli della coppia: una bambina di 4 anni e il neonato di 3 mesi.

Le circostanze che hanno portato all’incidente devono ancora essere del tutto chiarite, ma l’impatto è stato così violento da causare il ribaltamento dell’auto. Il neonato è stato sbalzato fuori dall’auto a seguito dell’impatto, con conseguenze drammatiche. Le squadre di soccorso sono state immediatamente chiamate sul luogo dell’incidente, tra cui un elisoccorso che ha trasportato il neonato all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.

Nonostante gli sforzi instancabili del personale medico, il piccolo non è riuscito a sopravvivere alle ferite riportate nell’incidente. La notizia della sua morte è giunta durante la notte, gettando la famiglia e la comunità nella tristezza e nello sconcerto.

Fortunatamente, i genitori e la bambina di 4 anni hanno riportato ferite lievi nell’incidente e non sono in pericolo di vita. L’intera comunità locale è stata scossa da questa tragica perdita, mentre le indagini sono in corso per determinare le cause dell’incidente.