Nella serata di ieri, un autista dell’azienda di trasporti pubblici ATAC è violentemente aggredito da un individuo che pretendeva di salire a bordo dell’autobus senza rispettare le procedure standard. L’aggressione ha avuto luogo lungo la linea bus 8, lungo viale Trastevere, all’altezza di via Pascarella, e ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza degli autisti e dei passeggeri sui mezzi pubblici di Roma. L’incidente ha messo in luce l’urgente necessità di affrontare la questione della sicurezza nei trasporti pubblici.

L’autista coinvolto nell’aggressione è stato oggetto di un attacco brutale da parte di un pedone, il quale, nonostante fosse fuori dalla fermata designata, ha deciso di bloccare il veicolo e successivamente ha sferrato un pugno al volto del conducente attraverso il finestrino. A seguito dell’aggressione, le forze dell’ordine sono allertate e hanno immediatamente fermato l’aggressore, assicurandosi che fosse portato alla giustizia.

L’autista è trasportato d’urgenza in ospedale con un codice rosso, evidenziando la gravità delle ferite subite. L’azienda ATAC ha reagito con indignazione e condanna nei confronti di questo vile gesto. In un comunicato, ATAC ha espresso la sua solidarietà e vicinanza al conducente aggredito, ribadendo il proprio impegno a garantire un ambiente di lavoro sicuro per i suoi dipendenti. L’azienda ha anche ringraziato le forze dell’ordine per la loro pronta risposta e per aver fermato l’aggressore, responsabile di un atto così oltraggioso.