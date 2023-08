Una tragedia ha scosso il quartiere San Giovanni a Teduccio, nella periferia est di Napoli, quando una donna è stata investita da una motocicletta mentre attraversava la strada, perdendo la vita nell’incidente. La vittima è stata identificata come Maria Caiazzo, 63 anni, residente proprio nella zona. A riportare la notizia è il quotidiano Roma oggi in edicola. Gli agenti della sezione Infortunistica Stradale della polizia municipale sono intervenuti per ricostruire la dinamica dell’incidente, coordinati dal capitano Muriano. Sembra che la donna stesse attraversando la strada per gettare la spazzatura intorno alle 21:30 quando è stata colpita in pieno da una motocicletta che procedeva a velocità sostenuta. Purtroppo, a causa delle gravi ferite riportate, Maria Caiazzo è deceduta sul colpo.

L’uomo alla guida della motocicletta ha riportato ferite non gravi ed è stato trasportato in ospedale per ricevere cure mediche. Saranno eseguiti test alcolemici e tossicologici per determinare se fattori aggiuntivi abbiano contribuito all’incidente. Attualmente, l’uomo sarà denunciato per omicidio stradale, mentre le autorità giudiziarie continuano le indagini.

Le telecamere di sicurezza presenti nella zona saranno esaminate per comprendere meglio la dinamica esatta dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità. Purtroppo, questa non è la prima volta che il quartiere San Giovanni a Teduccio è stato colpito da tragedie simili. Incidenti mortali hanno già segnato questa comunità, causando dolore e angoscia tra i suoi residenti.