Mentre l’estate offre ai cittadini italiani un periodo di meritato relax e vacanza, molte famiglie si interrogano sulle prospettive dei prossimi aiuti economici in arrivo. L’INPS ha fornito chiarezza riguardo ai pagamenti dell’assegno unico di agosto 2023, stabilendo date specifiche per gli accrediti e offrendo istruzioni importanti per coloro che beneficiano del sostegno per i figli a carico e del reddito di cittadinanza.

Assegno Unico: Dettagli dei Pagamenti di Agosto

L’INPS ha annunciato le date precise dei pagamenti dell’assegno unico per il mese di agosto 2023. Questa prestazione economica, destinata alle famiglie con figli a carico, sarà erogata a partire dal 18 agosto, con ulteriori accrediti previsti per il 21 e il 22 agosto. Queste date riguardano i beneficiari il cui assegno non ha subito variazioni rispetto al mese precedente.

Per le famiglie che ricevono un importo diverso a causa di cambiamenti nelle condizioni del nucleo familiare o che hanno presentato una nuova domanda, il pagamento dell’assegno unico sarà effettuato nell’ultima settimana del mese, consentendo alle autorità di elaborare accuratamente le informazioni e garantire l’assegno corretto.

Continuità del Reddito di Cittadinanza

L’INPS ha anche fornito istruzioni importanti per le famiglie che ricevono o hanno ricevuto il reddito di cittadinanza. Nonostante l’interruzione del sussidio economico, è stato chiarito che le famiglie continueranno a ricevere il reddito di cittadinanza. Questa notizia offre rassicurazioni alle famiglie che possono dipendere da questo supporto finanziario per soddisfare le loro esigenze.

Calendario dei Pagamenti

L’INPS ha adottato un nuovo calendario dei pagamenti, in collaborazione con la Banca d’Italia, al fine di fornire chiarezza e certezza alle famiglie beneficiarie dell’assegno unico. Le date dei pagamenti delle rate da luglio a dicembre 2023 sono state stabilite come segue:

18, 19, 21 agosto per il mese di agosto

15, 18, 19 settembre

17, 18, 19 ottobre

16, 17, 20 novembre

18, 19, 20 dicembre

Per le nuove domande, il pagamento della prima rata avverrà di solito nell’ultima settimana del mese successivo alla presentazione della richiesta. In questa stessa data, saranno anche accreditate le rate spettanti nel caso in cui l’assegno abbia subito un conguaglio a credito o a debito. I beneficiari del conguaglio saranno informati tramite comunicazioni via e-mail o SMS e potranno verificare il dettaglio dei calcoli attraverso il sito web dell’INPS o tramite intermediari.