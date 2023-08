Molti non sono consapevoli dell’esistenza dell’Assegno Sociale, una prestazione di sostegno al reddito erogata dall’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), che può trasformarsi in pensione di vecchiaia al compimento dei 67 anni. L’Assegno Sociale è rivolto a coloro che si trovano in difficoltà economica e non soddisfano i requisiti contributivi per accedere alla pensione.

Ecco cosa c’è da sapere sulla richiesta dell’Assegno Sociale:

Requisiti Anagrafici e Reddituali:

Per poter richiedere l’Assegno Sociale, è necessario aver raggiunto l’età pensionabile di 67 anni. Inoltre, bisogna rispettare determinate soglie di reddito.

L’Assegno Sociale è erogato per intero a chi non ha alcun reddito e ai coniugati con reddito familiare non superiore a 13.085,02 euro.

È concesso in misura ridotta a coloro con un reddito personale annuo inferiore a 6.542,51 euro e ai coniugati con reddito familiare tra 6.542,51 e 13.085,02 euro.

Calcolo del Presupposto Reddituale:

Il reddito considerato per determinare il diritto e l’importo dell’Assegno Sociale include:

Redditi soggetti a IRPEF

Redditi esenti da imposta

Vincite ai giochi o concorsi a premi

Redditi da capitale

Redditi derivanti da terreni e fabbricati

Pensioni di guerra e pensioni estere

Rendite INAIL

Pensioni e assegni agli invalidi civili

Ulteriori Requisiti:

Oltre ai requisiti anagrafici e reddituali, è necessario che il richiedente:

Abbia cittadinanza italiana o europea, o sia rifugiato o straniero con permesso di soggiorno di lungo periodo

Abbia residenza in Italia stabile e continuativa da almeno 10 anni

Non percepisca altre prestazioni a carico dell’INPS

Sospensione e Revoca:

L’Assegno Sociale è una prestazione sottoposta a costanti controlli da parte dell’INPS. La prestazione può essere sospesa o revocata se si verificano irregolarità o se vengono meno i requisiti prescritti dalla legge.

La sospensione o revoca può anche verificarsi se il beneficiario risiede all’estero per più di 29 giorni consecutivi, a meno che vi siano gravi motivi di salute o avvenimenti eccezionali, comprovati dall’interessato.