Un’imminente ondata di caldo africano, portata dall’Anticiclone Nerone, si prepara a influenzare le condizioni meteorologiche in Italia. Questo anticiclone, noto come “Nerone”, inizierà a interessare il paese e si espanderà dal Sahara verso Roma e il Centro Italia. Questo fenomeno porterà temperature elevate e condizioni di caldo intenso, specie nel Centro-Sud.

Condizioni Attuali e Tendenza Futura

Attualmente, il cielo al Centro-Sud è in gran parte sereno, con leggere velature lungo la costa tirrenica toscana. Nel Nord, si potrebbero verificare veloci passaggi nuvolosi dopo il tramonto. Tuttavia, la situazione cambierà significativamente a partire dal 17 agosto.

Aumento del Caldo Nordafricano

A partire dal 17 agosto, l’ondata di caldo proveniente dal Nord Africa diventerà più intensa e colpirà principalmente il Centro-Sud dell’Italia. Le temperature potrebbero raggiungere valori prossimi ai 40 gradi Celsius all’ombra. Questo periodo di caldo intenso potrebbe protrarsi fino al 24-25 agosto, o addirittura estendersi fino a settembre, soprattutto per il Sud del paese.

Previsioni per il Weekend

Nelle prossime ore, il tempo rimarrà stabile e prevalentemente sereno, con qualche nuvola prevista in serata. Venerdì si prevede un aumento delle temperature, specialmente in Sardegna e Sicilia, con un ulteriore predominio del sole. Durante il weekend, potrebbero verificarsi alcune piogge leggere nei pressi delle Alpi, con la possibilità di qualche goccia che potrebbe scendere anche verso la pianura piemontese nella giornata di domenica 13 agosto. Nonostante queste previsioni, il sole dovrebbe predominare durante il fine settimana in generale.