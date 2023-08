Durante il caotico periodo del controesodo estivo lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa, si è verificato un incendio che ha causato momenti di paura e disagi per gli automobilisti in transito. Il rapido intervento dei vigili del fuoco di Avellino ha permesso di gestire la situazione, ma l’incendio ha creato conseguenze significative sulla viabilità e sulla tranquillità dei viaggiatori.

L’incendio si è sviluppato nel pomeriggio, poco dopo le 17, al chilometro 38 dell’autostrada A16 in direzione Canosa, nel territorio del comune di Monteforte Irpino. Una autovettura in transito è finita improvvisamente avvolta dalle fiamme, che si sono propagate anche alle sterpaglie circostanti. La scena ha provocato momenti di paura e apprensione, soprattutto per i coniugi che si trovavano a bordo dell’auto. Fortunatamente, nonostante lo spavento, entrambi sono rimasti illesi e non hanno subito danni fisici.

Gli operatori dei vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti tempestivamente per affrontare la situazione. Le fiamme sono domate, ma l’area circostante è danneggiata dal fuoco. Inoltre, a causa delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area, il tratto di autostrada in direzione Canosa è stato temporaneamente chiuso al traffico. Questo ha causato lunghe code e disagi per gli automobilisti che si trovavano in viaggio.

L’incidente e l’incendio sottolineano i rischi e le sfide che i viaggiatori affrontano durante il periodo del controesodo estivo, quando le strade sono affollate e le condizioni del traffico possono diventare difficili da gestire. L’incendio ha dimostrato quanto sia importante avere servizi di emergenza efficienti e personale qualificato pronto a intervenire in situazioni critiche come questa.