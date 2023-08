Un’auto è finita in fiamme durante la sua marcia lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa, ma fortunatamente la giovane coppia a bordo e i loro tre cani sono riusciti a sfuggire alle fiamme. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco di Avellino ha contribuito a evitare ulteriori danni e garantire la sicurezza delle persone coinvolte. L’incidente è avvenuto al chilometro 32,500 in direzione Canosa, sul viadotto Acqualonga, che purtroppo è noto per essere stato il luogo di una tragedia stradale avvenuta dieci anni fa. Un’auto in transito è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme, creando una situazione pericolosa sulla strada.

Il personale dei vigili del fuoco di Avellino è stato allertato e si è recato immediatamente sul posto. Trovandosi di fronte a un veicolo completamente avvolto dalle fiamme, hanno agito prontamente per spegnere l’incendio e garantire la sicurezza dell’area circostante. La rapida risposta e l’abilità dei vigili del fuoco hanno evitato che l’incendio si propagasse ad altre parti dell’autostrada o che causasse ulteriori danni.

A bordo dell’auto si trovavano due giovani coniugi, insieme ai loro tre cani. La coppia, proveniente dal Nolano e diretta in Puglia, è riuscita a scappare dalle fiamme appena in tempo, evitando conseguenze più gravi. Nonostante la loro fuga fortunata, è comprensibile che abbiano vissuto momenti di grande spavento a causa della situazione improvvisa e pericolosa.