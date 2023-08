A partire dalle 18:00 di oggi e fino alle 16:00 di mercoledì 30 agosto, è decisa la chiusura al transito della tratta di SS163 in località Capo d’Orso, situata nel Comune di Maiori. Questa decisione è presa in risposta all’allerta meteo emessa dalla Protezione Civile della Regione Campania, a causa delle previste condizioni meteo avverse. La chiusura temporanea è deliberata per ragioni precauzionali, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e dei viaggiatori. Misura adottata dopo un sopralluogo che ha coinvolto rappresentanti della Regione Campania, sindaci dei Comuni della Costiera Amalfitana, rappresentanti dell’impresa responsabile dei lavori per conto del Comune e personale di Anas.

Le condizioni meteo avverse, previste nelle prossime ore, hanno spinto le autorità a prendere questa decisione al fine di evitare rischi per i viaggiatori e preservare l’integrità della strada. La chiusura temporanea del tratto di SS163 in località Capo d’Orso è una misura preventiva che mira a evitare eventuali situazioni pericolose e a garantire la massima sicurezza.

È fondamentale che i cittadini e i viaggiatori rispettino questa chiusura temporanea e seguano le indicazioni delle autorità competenti. La priorità è la sicurezza di tutti coloro che utilizzano questa strada e delle comunità locali.