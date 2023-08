Due anziani borseggiatori, rispettivamente di 81 e 70 anni, sono stati arrestati a Ischia dopo aver derubato una coppia di turisti tedeschi. Questi due uomini avevano pianificato il loro furto, imbarcandosi a Napoli con l’intenzione di sottrarre oggetti di valore ai visitatori dell’isola. La loro azione è stata interrotta grazie alla prontezza di un passante che ha notato l’accaduto e ha avvisato immediatamente le forze dell’ordine locali.

I borseggiatori si erano diretti a Ischia con l’intento di individuare le loro vittime potenziali. Poco dopo essere sbarcati, hanno identificato una coppia di turisti tedeschi a bordo di un autobus. Sfruttando la folla all’interno del veicolo, si sono posizionati dietro i turisti e, nel bel mezzo del caos, hanno rubato loro i portafogli. Fortunatamente, un altro passeggero ha assistito alla scena e, una volta arrivati a destinazione, ha informato immediatamente la Polizia Locale di Ischia Porto.

L’intervento tempestivo della polizia ha permesso di avviare rapidamente le ricerche dei sospetti. Grazie alle descrizioni fornite dal testimone, gli agenti sono riusciti a individuare i due borseggiatori anziani, entrambi originari di Napoli e già noti alle forze dell’ordine per reati simili. I poliziotti li hanno rintracciati mentre erano ancora in possesso dei portafogli rubati e si apprestavano a dividere la refurtiva tra di loro.

La polizia ha restituito i soldi e i documenti rubati alla coppia di turisti tedeschi dopo le formalità di rito. Per gli anziani borseggiatori, tuttavia, è scattata una denuncia a piede libero, in quanto l’età avanzata sembra aver influenzato la decisione di procedere in tal modo. Nonostante la loro età, sono stati sottoposti al processo legale e al conseguente iter giudiziario.