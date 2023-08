Due individui sono denunciati per reato di ricettazione in seguito a un’operazione dei Carabinieri di Orta di Atella, in provincia di Caserta. L’indagine è scattata dopo che i due soggetti avevano pubblicato un video su un noto social network in cui proponevano in vendita diversi prodotti alimentari a prezzi vantaggiosi. Tra i prodotti elencati c’erano snack monoporzione, succhi di frutta, croccantini, frutta secca, yogurt e altri articoli alimentari, con tanto di marchio e data di scadenza.

Il video ha attirato l’attenzione del responsabile della logistica e degli acquisti di una delle società che forniscono tali prodotti. Utilizzando i numeri di lotto forniti nel videoclip, ha effettuato un controllo incrociato con le aziende fornitrici e ha rilevato che gli snack mostrati nel video erano effettivamente esclusi dalle piattaforme di vendita al pubblico.

Dopo aver formalizzato una denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di Orta di Atella, le forze dell’Arma hanno avviato un’indagine. Essi hanno scoperto che il video era creato da un ventisettenne e un trentanovenne della zona, che erano impegnati nella vendita di prodotti alimentari. Durante una perquisizione nel loro deposito, sono scoperti gli snack mostrati nel video, per un totale di 6.622 colli dal valore commerciale di circa 7.000 euro.

I due soggetti non sono stati in grado di fornire documentazione, come fatture o altre prove di provenienza legittima dei prodotti. Di conseguenza, gli alimenti sono sequestrati e i due venditori denunciati con l’accusa di ricettazione in concorso. La ricettazione è un reato che riguarda l’acquisto, la ricezione o il commercio di beni provenienti da reati. In questo caso, i due individui sono stati denunciati per aver cercato di vendere prodotti alimentari rubati o ottenuti illegalmente.