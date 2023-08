Il recente calo della fiducia delle imprese, con un impatto minore sulle famiglie, rappresenta un campanello d’allarme per il governo. L’atmosfera economica attuale è senza dubbio negativa e ci si aspetta che questa situazione influenzi negativamente i consumi. Tuttavia, l’obiettivo del governo è proprio quello di rilanciare l’economia, a partire dal settore più colpito dall’aumento dei prezzi: il settore alimentare.

Secondo stime recenti, il paniere di beni a prezzi calmierati introdotto dal governo potrebbe portare a risparmi di circa 4 miliardi di euro per le famiglie italiane. Questo accordo entrerà in vigore il primo ottobre e avrà una durata di un trimestre. Il suo scopo è proteggere il carrello della spesa attraverso il controllo dei prezzi. Una novità interessante è che sembra che gli appelli ripetuti del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per l’adesione del settore industriale al Patto contro l’aumento dei prezzi abbiano avuto un impatto positivo.

Se l’industria alimentare dovesse aderire, il fronte di contrasto agli aumenti di prezzi, inizialmente costituito dalla grande distribuzione organizzata e dal commercio, si espanderebbe ulteriormente. Mentre non sono ancora stati pianificati incontri ufficiali presso il Ministero, si prevede che alcune discussioni potrebbero aver luogo prima del 10 settembre, data in cui le linee guida definitive saranno stabilite con le associazioni che hanno sottoscritto l’accordo. Queste linee guida includeranno anche beni primari non alimentari, come prodotti per bambini.

In sostanza, il governo sta adottando misure decisive per contrastare la situazione economica attuale e stimolare i consumi. L’adesione di diverse parti dell’industria al Patto contro l’aumento dei prezzi rappresenterebbe un passo significativo verso il raggiungimento di tale obiettivo. Resta da vedere come questa serie di azioni influenzerà l’economia nel trimestre a venire, ma è chiaro che il governo è impegnato a garantire la stabilità economica e il benessere delle famiglie italiane.