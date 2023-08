Una tragedia ha scosso Baunei, in Ogliastra, quando una giovane di 28 anni proveniente da Nuoro è morta in seguito alla caduta di un albero sulla spiaggia delle Piscine di Venere. La cala, nota per la sua bellezza naturale, si è trasformata improvvisamente in un luogo di lutto e dolore. Nonostante i tentativi di soccorrere la giovane da parte dei medici del 118 e dell’elisoccorso di Areus inviato dalla centrale di Sassari, purtroppo non è stato possibile salvarla.

La dinamica dell’incidente ha sollevato diverse ipotesi, e la Guardia Costiera di Olbia è al lavoro per ricostruire l’accaduto. Sono due le principali ipotesi che sono prese in considerazione al momento. La prima è se la giovane sia rimasta colpita dall’albero mentre nuotava vicino al costone roccioso o se fosse già in spiaggia al momento dell’incidente. Tuttavia, sembra che la seconda ipotesi sia la più probabile: la vittima potrebbe essere stata travolta e uccisa dalla pianta mentre si trovava nell’acqua, pronta per fare il bagno.

La cala delle Piscine di Venere è una delle destinazioni più belle e affascinanti della zona, caratterizzata dalla sua spiaggia di sabbia bianca e dalle acque cristalline. Tuttavia, l’area è soggetta al rischio di caduta massi e vegetazione, il che ha portato all’installazione di cartelloni che segnalano il pericolo sia sulla spiaggia che nel tratto di mare circostante. La sicurezza dei visitatori è una priorità, ma in questo caso, nonostante le precauzioni, si è verificato un tragico incidente.