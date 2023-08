La comunità di Casaluce e Teverola è in lutto a seguito della tragica morte di Lucia De Gais, una giovane mamma di 38 anni, residente a Teverola. Lucia è stata colta da un improvviso malore durante la notte, e nonostante i tentativi di soccorso e rianimazione, ha perso la vita. Ora, i familiari cercano risposte attraverso l’autopsia disposta dalla procura di Napoli Nord per comprendere le cause di questo triste decesso. Come riferito da Casertace, la mattina presto, poco prima delle cinque, Lucia De Gais si è sentita male nella sua abitazione tra via Mazzini e via Napoli. In quel momento si trovava con il marito e i due figli. I segnali di improvvisa difficoltà respiratorie hanno spinto la famiglia a chiedere immediatamente aiuto.

I soccorsi sono chiamati e i carabinieri della locale stazione sono intervenuti rapidamente. Nonostante i loro sforzi e i tentativi di rianimazione, la giovane donna è scomparsa poco dopo. Il cuore di Lucia ha smesso di battere, lasciando la comunità in lutto per la prematura perdita.

La salma di Lucia è trasferita all’ospedale di Giugliano in Campania per un esame medico legale che possa fare luce sulle cause del suo decesso. La famiglia cerca risposte e vuole capire cosa abbia portato alla scomparsa di una giovane mamma di soli 38 anni. Inoltre, verranno esaminati i dettagli relativi all’intervento dei soccorsi, al fine di comprendere se ogni possibile azione sia stata intrapresa per salvarla.