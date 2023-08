Dopo una latitanza durata diversi mesi, Sergio Sisano è finito arrestato l’8 agosto per aver accoltellato un ausiliario del traffico. L’aggressione avvenne come conseguenza di una multa che l’ausiliario gli aveva inflitto per una violazione al codice della strada. La situazione si è ulteriormente aggravata quando Sisano, il giorno dopo aver ricevuto la multa, ha colpito l’ausiliario con uno schiaffo e successivamente con una coltellata alla gamba.

La premeditazione dell’aggressione è emersa chiaramente, in quanto Sisano ha agito intenzionalmente il giorno successivo all’emissione della multa. Oltre alla violenza fisica, l’uomo ha tentato di estorcere una cospicua somma di denaro dall’ausiliario, facendo riferimento al sequestro della sua auto, sottoposta a sequestro poiché non era assicurata.

Sisano, che aveva già un notevole elenco di precedenti penali e di polizia, è rintracciato dalla polizia a Bacoli. L’uomo è accusato di vari reati, tra cui resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni aggravate con l’uso di un’arma bianca e tentata estorsione aggravata.

Le indagini sono avviate immediatamente e grazie al riconoscimento da parte della vittima, nonché al lavoro delle forze dell’ordine, così si è reso possibile rintracciare e arrestare Sisano dopo la sua latitanza iniziata il 25 maggio. L’arresto dimostra l’impegno delle autorità nel contrastare e affrontare situazioni di violenza e tentata estorsione, contribuendo a garantire la sicurezza pubblica e la tutela degli operatori impegnati nel mantenimento dell’ordine e della legalità sulle strade.