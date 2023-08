Con l’avvicinarsi del mese di settembre, si avvicina anche il momento dei pagamenti delle pensioni per gli italiani. Come di consueto, il pagamento seguirà un ordine alfabetico per il ritiro presso gli uffici postali, ma ci sono anche alcune importanti novità e aggiornamenti da tenere presente.

Le Novità dell’Aumento delle Pensioni

Nei mesi precedenti, l’INPS ha già proceduto al pagamento degli aumenti e degli arretrati spettanti ai pensionati, ma gli incrementi effettivi delle pensioni sono entrati in vigore con un certo ritardo. Pertanto, sarà a settembre che si potranno notare le differenze di importo e i conguagli. Per i pensionati che percepiscono la pensione minima, l’aumento sarà del 1,5% se hanno meno di 75 anni e del 6,64% se hanno più di 75 anni. Questo aumento porterà anche l’importo delle pensioni almeno a 600 euro, come previsto dalla Legge di Bilancio 2023.

Calcolo degli Aumenti e degli Arretrati

Gli aumenti delle pensioni si basano su calcoli che tengono conto dei pagamenti arretrati in conformità con la Legge di Bilancio e delle proiezioni inflazionistiche. Questo significa che alcuni pensionati potrebbero ricevere arretrati di circa 250 euro, che si aggiungeranno al loro assegno pensionistico.

Detrazioni e Addizionali nel Cedolino di Settembre

Nel cedolino di pensione di settembre saranno presenti le trattenute inerenti le addizionali comunali in acconto e in saldo, le addizionali regionali, eventuali detrazioni spettanti e l’IRPEF. Tuttavia, molti pensionati riceveranno anche l’accredito del 730 della dichiarazione dei redditi, se hanno presentato il modello per tempo e se l’INPS è stato scelto come sostituto di imposta.

Il Calendario dei Pagamenti

Il calendario dei pagamenti delle pensioni seguirà l’ordine alfabetico e il metodo abituale. Se ricevi la pensione direttamente sul conto corrente bancario, non dovrai fare nulla di particolare. Tuttavia, se preferisci il ritiro in contanti, potrai recarti presso gli uffici postali presenti sul territorio. Ecco le date da tenere a mente:

Venerdì 1° settembre: Cognomi da A a B

Sabato 2 settembre (solo mattina): Cognomi da C a D

Lunedì 4 settembre: Cognomi da E a K

Martedì 5 settembre: Cognomi da L a O

Mercoledì 6 settembre: Cognomi da P a R

Giovedì 7 settembre: Cognomi da S a Z

Un’appuntamento importante che coinvolge milioni di italiani, il pagamento delle pensioni di settembre rappresenta un momento di attesa e di cambiamenti finanziari per molti pensionati. Con le novità e gli aumenti in vigore, questo mese potrebbe portare una boccata d’aria fresca per chi dipende dalle pensioni come fonte di sostentamento.