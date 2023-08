Nelle limpide acque di Marechiaro, un angolo prezioso di natura e bellezza nella città, l’increscioso spettacolo di batterie, pneumatici e persino una sedia abbandonati ha sollevato indignazione tra i cittadini e scatenato una richiesta urgente di azioni decisive per la tutela dell’ambiente. Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, insieme a Lorenzo Pascucci e Gianni Caselli, consiglieri della Municipalità I di Europa Verde, ha preso posizione contro tali atti di degrado e ha sollecitato l’implementazione di misure di controllo e prevenzione.

Un Atto di Malcostume e Disprezzo Ambientale

Le fotografie pervenute a Francesco Emilio Borrelli non lasciano infatti spazio a dubbi: due batterie d’auto, un copertone e una sedia sono stati gettati senza scrupoli nelle acque cristalline di Marechiaro. Questo atto di malcostume e disprezzo ambientale ha sollevato quindi una profonda preoccupazione tra i cittadini che amano e rispettano la bellezza naturale dell’area.

La Chiamata all’Azione

Il deputato Borrelli ha reagito con fermezza a questa situazione, evidenziando l’importanza inestimabile del mare per la città e per l’ecosistema locale. Egli ha sottolineato che la tutela dell’ambiente deve essere una priorità indiscutibile e ha richiesto l’adozione di misure concrete per affrontare questa sfida.

Telecamere di Sorveglianza per la Prevenzione

Per contrastare ulteriori atti di sversamento illegale e per dissuadere i trasgressori, Borrelli ha proposto l’installazione di telecamere di sorveglianza lungo le aree costiere. Questo approccio mira non solo a prevenire ulteriori scempi ambientali, ma anche a individuare e punire coloro che si rendono colpevoli di tali atti.

Prevenzione e Repressione per la Difesa del Mare

La proposta di Borrelli non si limita alla sola prevenzione: il deputato suggerisce che una campagna completa di sensibilizzazione e repressione sia fondamentale per difendere il mare di Marechiaro. Questo include l’educazione ambientale, la promozione della responsabilità individuale e l’applicazione di sanzioni rigorose per chiunque sia coinvolto nello sversamento illecito di rifiuti.

Un Impegno Collettivo per la Tutela Ambientale

La richiesta di azioni decisive per proteggere Marechiaro riflette l’impegno collettivo dei cittadini e dei rappresentanti politici a preservare il patrimonio naturale e la bellezza della regione. La storia di queste acque limpide e affascinanti non dovrebbe essere offuscata da atti di inquinamento e disprezzo.