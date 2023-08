A San Sebastiano al Vesuvio i carabinieri hanno denunciato un quindicenne per il reato di ricettazione dopo averlo fermato la scorsa sera in piazza intorno alle 22. I militari hanno notato un comportamento sospetto del giovane mentre era al volante di uno scooter, privo delle chiavi e con fili elettrici fuoriusciti dal quadro dei comandi utilizzati per metterlo in moto. Il giovane, di soli 15 anni e originario di Napoli, ha cercato di giustificare la sua presenza al comando, affermando di aver trovato lo scooter per strada e di essersi limitato a fare un giro. Tuttavia, gli accertamenti delle forze dell’ordine hanno rivelato una verità ben diversa.

Lo scooter in questione era infatti rubato ad Ercolano il 27 luglio scorso. I carabinieri hanno prontamente collegato i fili dell’evidente furto, e il minorenne è denunciato per ricettazione. Dopo la denuncia, il quindicenne è riaffidato alla custodia della madre, mentre lo scooter è restituito al legittimo proprietario, riconosciuto grazie agli elementi forniti dalle forze dell’ordine.

La vicenda pone l’accento sulla questione della sicurezza dei mezzi a due ruote e sull’importanza di una maggiore consapevolezza tra i giovani riguardo alla legalità e al rispetto della proprietà altrui. Inoltre, getta luce sulla necessità di rafforzare i controlli e la prevenzione del crimine, specialmente riguardo al furto di motocicli e scooter che spesso sono utilizzati per attività illecite.