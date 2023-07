In corso a Marcianise le operazioni di abbattimento di una lussuosa villa abusiva, di proprietà di Pasquale Belforte, fratello dei capi del clan camorristico noto come ‘dei Mazzacane’, Salvatore e Domenico Belforte. Le operazioni di demolizione, ordinate e avviate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, sono finanziate interamente dal destinatario del provvedimento, generando un risparmio di circa 180.000 euro per l’erario. Le attività di abbattimento sono condotte dai Carabinieri della locale Compagnia e dalla Sezione di polizia giudiziaria della Procura sammaritana. Questa iniziativa fa parte di un obiettivo concertato promosso dalla Procura stessa insieme all’Arma dei Carabinieri, finalizzato alla demolizione di immobili di lusso costruiti illegalmente.

